Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, четверо мирних мешканців постраждали у Бахмуті та двоє у Курахівці.
Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення, війська РФ вбили 1295 і поранили 2839 мешканців Донеччини.
Ці дані, як наголосили в Донецькій ОВА, без урахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — додав Кириленко.
У Генштабі зазначали, що на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.
На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.
- У ніч на 10 січня російські окупанти знову обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області. Загалом було випущено понад 30 снарядів.
- За даними Генштабу. війська російських загарбників продовжують зазнавати втрат. Зокрема до лікарні в тимчасово окупованому Новотроїцькому Херсонської області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.