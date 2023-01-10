Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, четверо мирних мешканців постраждали у Бахмуті та двоє у Курахівці.

Загалом же, від початку повномасштабного вторгнення, війська РФ вбили 1295 і поранили 2839 мешканців Донеччини.

Ці дані, як наголосили в Донецькій ОВА, без урахування жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — додав Кириленко.

У Генштабі зазначали, що на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Соледар та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Авдіївка, Веселе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Времівку, Велику Новосілку та Вугледар на Донеччині.