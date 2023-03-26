Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, на Донецькому напрямку вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та Градів, у тому числі, касетними боєприпасами. Снаряди влучили по території 4 вулиць та АКХЗ. У Курахівській громаді пошкоджено дві 2-поверхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому.
Зазначено, що на Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, ще одна – у Північному Торецької громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 дачні будинки у Костянтинівці та декілька будинків у Предтечиному.
Також Кириленко додав, що на Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 15 будинків у Званівці і 5 будинків у Переїзному. У Сіверську пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та декілька прилеглих приватних будинків.
- Минулої доби, 25 березня, ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області.
- Протягом минулої доби окупанти завдали 34 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснили понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, цивільній інфраструктурі населених пунктів. Є поранені серед мирного населення.
- Оголошені Володимиром Путіним виробничі цілі близькі до мінімального рівня, необхідного для компенсації втрат Росії на полі бою. Повідомляється, що Росія втрачає 150 танків на місяць, тому їй доведеться виготовити 1350 танків протягом наступних дев’яти місяців, щоб залишатися на поточному рівні.