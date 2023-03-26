Всього за добу російські війська вбили 2 жителів Донеччини, поранили ще 1.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, на Донецькому напрямку вночі та зранку тривають інтенсивні обстріли Авдіївки з артилерії та Градів, у тому числі, касетними боєприпасами. Снаряди влучили по території 4 вулиць та АКХЗ. У Курахівській громаді пошкоджено дві 2-поверхівки у Гострому та приватний будинок у Кураховому.

Зазначено, що на Горлівському напрямку одна людина загинула у місті Часів Яр, ще одна – у Північному Торецької громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 2 дачні будинки у Костянтинівці та декілька будинків у Предтечиному.

Також Кириленко додав, що на Лисичанському напрямку у Званівській громаді пошкоджено 15 будинків у Званівці і 5 будинків у Переїзному. У Сіверську пошкоджено будівлю залізничного вокзалу та декілька прилеглих приватних будинків.