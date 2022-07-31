Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Зазначається, що костянтинівські рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу за межами села Біла Гора Краматорського району.
Горіла пшениця на корені площею 10 га. На жаль, до прибуття підрозділів вогонь знищив 150 гектарів поля. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники запевнили, що загиблих і постраждалих немає.
Варто зауважити, що це не перший випадок знищення українського врожаю у такий спосіб. Раніше російські армійці обстріляли поле озимого ячменю неподалік села Чорнобаївка. Внаслідок потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів посівів. Врожай повністю знищено. Матеріальні збитки складають понад 2 мільйони 600 тисяч гривень.
- Нагадаємо, що у порт Стамбула може прибути перший караван з українським зерном вже 3 серпня. Надалі продукція триматиме шлях до Сомалі.
- 22 липня Росія погодилася на угоду за посередництва ООН і Туреччини, яка дозволить Україні експортувати її зерно, підкреслюючи очевидну стурбованість Путіна громадською думкою в країнах, що розвиваються.
- Однак наступного ж ранку, 23 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту.