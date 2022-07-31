На території Донецької області через обстріли російських військових на пшеничному полі сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що костянтинівські рятувальники прибули на виклик про пожежу, яка сталася внаслідок обстрілу за межами села Біла Гора Краматорського району.

Горіла пшениця на корені площею 10 га. На жаль, до прибуття підрозділів вогонь знищив 150 гектарів поля. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники запевнили, що загиблих і постраждалих немає.

Варто зауважити, що це не перший випадок знищення українського врожаю у такий спосіб. Раніше російські армійці обстріляли поле озимого ячменю неподалік села Чорнобаївка. Внаслідок потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів посівів. Врожай повністю знищено. Матеріальні збитки складають понад 2 мільйони 600 тисяч гривень.