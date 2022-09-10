Про це “Суспільному” повідомив міський голова Олександр Журавльов.
“Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати”, — сказав мер міста.
Водночас російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали заявляють, що нібито війська РФ вже пішли з міста. Втім, офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ чи Міноборони про звільнення міста від окупантів — немає.
Раніше, у середині липня російські війська завдали ударів по залізничному та автомобільному мостам Слов’янськ-Лиман поблизу Райгородка, на північний схід від Слов’янська на трасі Т0514. Ймовірно, ворог міг навмисне знищити мости, щоб не дозволити українським військовим здійснити контрнаступ на Лиман.
- У Росії заявили, що для досягнення своїх цілей так званої “спецоперації зі звільнення Донбасу” військові ухвалили рішення перегрупувати війська, які знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для “нарощування зусиль на Донецькому напрямку”.
- Збройні сили України звільнили від російських загарбників місто Балаклія Харківської області, у центрі міста українські військові підняли державний прапор.