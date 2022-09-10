На околицях міста Лиман в Донецькій області тривають бойові дії. Мережею вже ширяться повідомлення про ймовірне звільнення міста, однак офіційних підтверджень — немає.

Про це “Суспільному” повідомив міський голова Олександр Журавльов.

“Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати”, — сказав мер міста.

Водночас російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали заявляють, що нібито війська РФ вже пішли з міста. Втім, офіційного підтвердження від Генштабу ЗСУ чи Міноборони про звільнення міста від окупантів — немає.

Раніше, у середині липня російські війська завдали ударів по залізничному та автомобільному мостам Слов’янськ-Лиман поблизу Райгородка, на північний схід від Слов’янська на трасі Т0514. Ймовірно, ворог міг навмисне знищити мости, щоб не дозволити українським військовим здійснити контрнаступ на Лиман.