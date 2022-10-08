На залізничній станції Карань на території тимчасово окупованої Донецької області пролунав вибух.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, станція розташована за 50 кілометрів від Маріуполя: “Який прекрасний день! Маріуполь ближче та ближче! Слава Україні!”, — написав Андрющенко.

Нагадаємо, що лише протягом п’ятниці, 7 жовтня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських загарбників загинуло шестеро мирних мешканців. Ще 17 — поранені. Загалом з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – на Донеччині було вбито 961 особу, ще 2347 – поранено.