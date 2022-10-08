Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, внаслідок удару три людини травмовано та пошкоджено шість багатоповерхівок.
Також голова ОВА додав, що вся територія Донецької області перебуває в зоні підвищеного ризику й закликав мешканців евакуюватися. Ще на початку серпня в області розпочалася обов’язкова евакуація громадян.
Нагадаємо, що лише протягом п’ятниці, 7 жовтня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських загарбників загинуло шестеро мирних мешканців. Ще 17 — поранені. Загалом з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – на Донеччині було вбито 961 особу, ще 2347 – поранено.
- Президент Володимир Зеленський закликав мешканців Донбасу евакуюватися. Український уряд ухвалив рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області.
- Віцепрем’єр-міністерка, міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук звернулась до жителів Донеччини із закликом бути готовими евакуюватись у більш безпечні міста.