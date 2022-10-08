Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому в Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранено троє осіб. Водночас пошкоджено багатоповерхівки.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, внаслідок удару три людини травмовано та пошкоджено шість багатоповерхівок.

Також голова ОВА додав, що вся територія Донецької області перебуває в зоні підвищеного ризику й закликав мешканців евакуюватися. Ще на початку серпня в області розпочалася обов’язкова евакуація громадян.

Нагадаємо, що лише протягом п’ятниці, 7 жовтня, у Донецькій області внаслідок обстрілів російських загарбників загинуло шестеро мирних мешканців. Ще 17 — поранені. Загалом з 24 лютого 2022 року – початку повномасштабного російського вторгнення – на Донеччині було вбито 961 особу, ще 2347 – поранено.