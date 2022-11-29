29 листопада військові РФ знову завдали удару по території Донецької області. Цього разу постраждав Лиман. Там росіяни вбили одну людину.

Про це повідомив заступник голова Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, окупанти завдали удару з РСЗВ “Град” по житловому сектору. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, три — поранені.

Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Вранці Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 230 людина загинула 2 647 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

За добу російські загарбники обстріляли з авіації, артилерії та систем залпового вогню 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 9 цивільних об’єктів, є поранені.