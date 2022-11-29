Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.
За його словами, окупанти завдали удару з РСЗВ “Град” по житловому сектору. Внаслідок обстрілу одна особа загинула, три — поранені.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Вранці голова Донецької ОВА Павло Кириленко заявляв, що від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 230 особа загинула і ще 2 647 отримали поранення.
Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
За добу російські загарбники обстріляли з авіації, артилерії та систем залпового вогню 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 9 цивільних об’єктів, є поранені.
- У Харківській області військові РФ протягом 28 листопада завдавали ударів по території Куп‘янського та Харківського районів.
- В Україні триває 279-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 88 тисяч окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.