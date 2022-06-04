Росіяни не припиняють скоєння злочинів проти українського народу. Протягом 4 червня військові РФ вбили шістьох цивільних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Унаслідок обстрілів загинули жителі Веселого, Адамівки та Хрестища. Ще 9 людей отримали поранення.

“За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі. Ще 9 людей дістали поранення”, — написав Кириленко.

Водночас неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Варто зазначити, що станом на початок 101-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах інфраструктури на території України.