Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Унаслідок обстрілів загинули жителі Веселого, Адамівки та Хрестища. Ще 9 людей отримали поранення.
“За 4 червня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 4 у Веселому, 1 в Адамівці та 1 у Хрестищі. Ще 9 людей дістали поранення”, — написав Кириленко.
Водночас неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Варто зазначити, що станом на початок 101-ої доби повномасштабної російсько-української війни, ворог не припиняє наступальних дій у Східній операційній зоні та продовжує завдавати ракетних і авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах інфраструктури на території України.
- Також слідчі встановили, що вночі 4 червня 2022 року в Харківській області російські військові завдавали чотири удари по цивільному аеродрому.
- Зокрема інтернаціональний легіон вшанував пам’ять чотирьох загиблих героїв, що билися на боці України проти збройної агресії РФ.
- Раніше російські загарбники обстріляли учбово-тренувальний центр (УТЦ) харківського футбольного клубу “Металіст” у Високому.