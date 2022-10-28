За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів Донецької області, внаслідок чого поранено дитину, окупанти поцілили в житлові будинки, школу та зупинку громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли 12 населених пунктів – міста Авдіївка, Бахмут, Часів Яр, Залізне, Торецьк, Курахове, селища міського типу Північне, Велика Новосілка, села Бахмутське, Зоря, Бердичі та Карлівка.

Російські загарбники обстрілювали Донецьку область з артилерії, реактивних систем залпового вогню “Ураган” й “Град”, а також з мінометів.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об’єктів, з них 17 – житлові будинки.

Нещадні удари російські загарбники продовжують завдавати на Бахмутському напрямку. Чотири атаки по місту забрали життя цивільних мешканців, крім того, руйнувань зазнали школа, 4 багатоквартирних будинки та 3 приватних. У селі Бахмутське внаслідок артилерійського обстрілу окупанти поранили дитину 2008 року народження.

Натомість вдалося евакуювати ще 151 людину, з початку обов’язкової евакуації понад 26 500 осіб, серед них 4141 – діти, 1612 – люди з інвалідністю.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення – 24 лютого 2022 року – на Донеччині було вбито 1112 осіб, поранено – 2483. Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі та Волновасі.