За добу російські загарбники 33 рази обстріляли Донецьку область, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 13 цивільних об’єктів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

За даними Нацполіції, окупаційні війська поцілили у мирні домівки, вбили та поранили цивільних мешканців, ворожих атак зазнали 13 населених пунктів.

Протягом доби російській армійці обстріляли міста Курахове, Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Красногорівка, селище міського типу Велика Новосілка, Північне, Неліпівка, села Катеринівка, Сокіл, Карлівка та Максимільянівка.

Окупанти завдали ударів з артилерії. У Бахмуті та Кураховому від артилерійських обстрілів загинули люди. Російські загарбники зруйнували та пошкодила 13 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Натомість вдалося евакуювати ще 198 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 27 200 осіб, серед них 4243 – діти, 1677 – люди з інвалідністю.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 134 людей загинули та 2 503 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.