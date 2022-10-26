За добу російські армійці завдали 28 ударів по Донеччині й обстріляли 13 населених пунктів, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські загарбники атакували міста Бахмут, Авдіївка, Курахове, Торецьк, Дружківка, Часів Яр, селище міського типу Північне, села Тоненьке, Красногорівка, Дружба, Карлівка, Шевченко та Бердичі.

Окупанти обстрілювали Донецьку область з артилерії та реактивних систем залпового вогню “Град” й “Ураган”.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 11 цивільних об‘єктів – 6 житлових будинків, приміщення коксохімічного заводу, технікум, господарчі споруди, гараж.

Чотири удари російські армійці завдали по Бахмуту. Один із прильотів, який стався близько 9-ї години ранку, забрав життя однієї цивільної особи. Також пошкоджено приватні будинки та об’єкти інфраструктури.

Крім того, артилерією російські військові обстріляли село Тоненьке Очеретинської громади та місто Торецьк, є травмовані.

Натомість вдалося евакуювати ще 155 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 26 200 осіб, серед них 4 091 – діти, 1 573 – особи з інвалідністю.

Варто зазначити, що правоохоронці виявили тіла чотирьох цивільних, які загинули під час окупації у Дробишевому. Також вчора, 25 жовтня, стало відомо про чотирьох поранених місцевих жителів.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 100 людей загинули та 2 472 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.