За добу російські армійці обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські загарбники завдали ударів по 13 населених пунктах – міста Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Українськ, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, селища міського типу Велика Новосілка, Північне, села Карлівка, Архангельське, Іванівське, Парасковіївка.

Загарбники обстрілювали Донецьку область артилерією, реактивними системами залпового вогню “Ураган”, “Град” та “Смерч”.

Внаслідок ворожих атак було зруйновано та пошкоджено 45 цивільних об‘єктів – 30 житлових будинків, господарчу споруду, гаражі, автомобілі.

Найбільших обстрілів знову зазнав Бахмут. Окупанти відкривали вогонь по місту 4 рази. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, є загиблі та поранені.

Від артилерійського обстрілу у Красногорівці та селі Парасковіївка зазнали травм цивільні мешканці. У Костянтинівці є постраждалі внаслідок обстрілу міста з боку окупантів реактивною системою залпового вогню “Смерч”.

Крім того, було евакуйовано ще 197 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 25 500 осіб, серед них 4018 – діти, 1510 – люди з інвалідністю.

Крім того, за минулу добу, 21 жовтня, у Донецькій області внаслідок злочинних дій російських загарбників загинуло троє мирних мешканців, ще 10 осіб отримали поранення.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1073 людей загинули та 2451 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.