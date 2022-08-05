Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Внаслідок обстрілів російськими загарбниками Донецької області загинуло 7 осіб у Торецьку, ще 9 отримали поранення.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 685 людей загинули та 1759 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже наразі там неможливо встановити точну кількість постраждалих.

“За всі злочини на українській землі росіяни будуть відповідати!”, – наголосив Павло Кириленко.

Крім того, у ніч на 5 серпня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинились мешканці Криворізького та Нікопольського районів.

Нагадаємо, що станом на початок 163-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках (Донецька область). На Бахмутському напрямку просування ворога вдалось зупинити, на Авдіївському тривають бої.