Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Внаслідок обстрілів російськими загарбниками Донецької області загинуло 7 осіб у Торецьку, ще 9 отримали поранення.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 685 людей загинули та 1759 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже наразі там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
“За всі злочини на українській землі росіяни будуть відповідати!”, – наголосив Павло Кириленко.
Крім того, у ніч на 5 серпня російські загарбники знову обстріляли Дніпропетровську область. Під ворожим вогнем опинились мешканці Криворізького та Нікопольського районів.
Нагадаємо, що станом на початок 163-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти проводять наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках (Донецька область). На Бахмутському напрямку просування ворога вдалось зупинити, на Авдіївському тривають бої.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські військові можуть перехопити ініціативу у повномасштабному протистоянні з російським агресором. Це змусить армію окупантів перерозподілити сили та зміни пріоритети зусиль.
- Ввечері 4 серпня російські війська завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах Харкова. Є попередня інформація про 3 постраждалих.