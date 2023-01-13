13 січня російські військові задали масового обстріли по Кураховому в Донецькій області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу одна людина поранена.

Також у місті пошкоджено щонайменше 8 приватних будинків та 4 багатоповерхівки, один зі снарядів влучив на територію комунального підприємства.

“Курахове вже кілька тижнів залишається одним із тих міст, що найбільше потерпають від російських окупантів. Усі російські злочини ретельно документуємо. За все будуть відповідати!”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на Бахмутському напрямку противник обстріляв Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне Донецької області. Тривають бої за Соледар.

На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали Красногорівка, Авдіївка, Мар’їнка, Бердичі, Водяне і Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Времівку та Золоту Ниву Донецької області.