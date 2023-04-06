Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

Також, за його словами, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару. Обійшлося без жертв. На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися артобстріли Мар’їнки та Красногорівки та поодинокі обстріли Авдіївки.

Фото: Павло Кириленко

Крім того Кириленко зауважив, що на Горлівському напрямку відомо про 2 загиблих і 2 поранених цивільних у Бахмуті — до тотальних руйнувань у місті додалися пошкодження дитсадка, 2 приватних будинків та 3 багатоповерхівок.

Фото: Павло Кириленко

Відзначається, що у Соледарській громаді пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки та крамницю в Никифорівці, і ще 3 будинки — у Васюківці. Під обстрілами опинились околиці Часовоярської і Торецької громад.

Фото: Павло Кириленко

Також голова Донецької ОДА додав, що на Лисичанському напрямку відбувся масований артобстріл Званівки — пошкоджено школу, будинок культури, крамницю і понад 20 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях.