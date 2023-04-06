Напередодні зранку 5 квітня росіяни обстріляли селище Олексієво-Дружківка з "Ураганів", внаслідок чого загинули 2 людини, ще 4 - поранено.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

Також, за його словами, на Волноваському напрямку Вугледар зазнав авіаудару. Обійшлося без жертв. На Донецькому напрямку протягом доби відбувалися артобстріли Мар’їнки та Красногорівки та поодинокі обстріли Авдіївки.

Крім того Кириленко зауважив, що на Горлівському напрямку відомо про 2 загиблих і 2 поранених цивільних у Бахмуті — до тотальних руйнувань у місті додалися пошкодження дитсадка, 2 приватних будинків та 3 багатоповерхівок.

Відзначається, що у Соледарській громаді пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки та крамницю в Никифорівці, і ще 3 будинки — у Васюківці. Під обстрілами опинились околиці Часовоярської і Торецької громад.

Також голова Донецької ОДА додав, що на Лисичанському напрямку відбувся масований артобстріл Званівки — пошкоджено школу, будинок культури, крамницю і понад 20 приватних будинків. У Сіверську пошкоджено будинки на двох вулицях.