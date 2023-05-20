Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, росіяни накрили фактично все місто Градами. Там пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об’єкти, зокрема, лікарня.
Серед поранених є 11-річна дитина. Кириленко запевнив, що всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний.
“Вкотре наголошую: не ризикуйте своїм життям і здоров’ям! Евакуюйтеся! На прифронтових територіях цивільним перебувати вкрай небезпечно”, — йдеться в дописі голови ОВА.
За добу російські загарбники обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 14 житлових будинків, є загиблі та поранені серед мирних мешканців.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 525 осіб, ще 3 554 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Вночі 20 травня російські окупаційні війська вкотре намагались атакувати Київ дронами-камікадзе. Всі ворожі БПЛА були знищені, проте є руйнування у різних районах столиці внаслідок падіння уламків.
- Станом на 20 травня 482 дитини загинуло та понад 980 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.
- Протягом минулої доби на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках відбулось понад 80 бойових зіткнень. Найзапекліші бої велись за Бахмут, Мар’їнку та в районах Авдіївки, Степового і Новомихайлівки.