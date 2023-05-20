20 травня російські війська завдали удару по Торецьку Донецької області. Внаслідок чого п'ятеро людей поранено.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, росіяни накрили фактично все місто Градами. Там пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об’єкти, зокрема, лікарня.

Серед поранених є 11-річна дитина. Кириленко запевнив, що всім постраждалим надано медичну допомогу, їхній стан задовільний.

“Вкотре наголошую: не ризикуйте своїм життям і здоров’ям! Евакуюйтеся! На прифронтових територіях цивільним перебувати вкрай небезпечно”, — йдеться в дописі голови ОВА.

За добу російські загарбники обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 14 житлових будинків, є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 525 осіб, ще 3 554 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.