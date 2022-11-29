Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, мирний житель постраждав у Торському.
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 230 людина загинула 2 647 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- Ввечері 28 листопада російські окупанти завдали ударів по Дніпру. За уточненими даними, місто атакували 4-ма ракетами. Також протягом ночі 29 листопада окупанти обстрілювали Нікопольський район області.
- В Україні розпочалась 279-та доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу українські захисники відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.