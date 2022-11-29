Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, мирний житель постраждав у Торському.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 230 людина загинула 2 647 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.