Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, ще 3 людини в області дістали поранення.
Загалом від початку повномасштабної війни російські армійці вбили 1 360 та поранили 3 038 жителів у Донецькій області.
Ці дані — без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі.
За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині.
На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них – Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.
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