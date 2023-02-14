Протягом минулої доби, 13 лютого, російські військові вбили одного мирного жителя Донецької області у Ставках.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, ще 3 людини в області дістали поранення.

Загалом від початку повномасштабної війни російські армійці вбили 1 360 та поранили 3 038 жителів у Донецькій області.

Ці дані — без урахування кількості жертв та постраждалих у тимчасово окупованих у Маріуполі та Волновасі.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Білогорівка, Веселе, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Олександро-Шультине, Озарянівка, Диліївка і Майорськ на Донеччині.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Серед них – Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.