Про це повідомили пресслужба Краматорської міської ради з посиланням на слова мера Олександра Гончаренка та заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За словами міського голови, це “черговий акт терору проти мирного населення Краматорська”. Окупанти вдарили по місту двома ракетами.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджено два заклади освіти, 12 багатоквартирних та три приватні будинки: “На щастя, обійшлося без жертв”, – йдеться в повідомленні міської ради.
Крім того, Тимошенко зауважив, що, за попередньою інформацією, росіяни завдали ракетного удару по цивільному об‘єкту міста із зенітно-ракетних комплексів С-300.
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