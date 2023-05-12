Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу, одна людина отримала поранена.
Росіяни завдали удару по місту зі РСЗВ “Смерч” та артилерії. У Костянтинівці пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю та 2 газопроводи.
Кириленко нагадав, що населений пункт постійно потерпає від ворожих атак, тому залишатися там небезпечно: “Бережіть себе та своїх близьких — евакуюйтесь!”, — нагадав голова ОВА.
Він також опублікував відповідні світлини з місця влучання.
- Внаслідок ворожого обстрілу російської артилерії Нікополя Дніпропетровської області є поранений. Також у місті зруйновано 3 приватні будинки, ще 7 пошкоджено та понівечено церкву.
- Протягом минулої доби, 11 травня, українські захисники відбили 44 ворожі атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
- В Україні триває 443-тя доба від початку повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували більш як 197 тисяч окупантів.