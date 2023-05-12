12 травня російські війська завдали удару по території Костянтинівки Донецької області. Там зафіксовані руйнування та є постраждалий.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу, одна людина отримала поранена.

Росіяни завдали удару по місту зі РСЗВ “Смерч” та артилерії. У Костянтинівці пошкоджено 28 приватних будинків, 2 багатоповерхівки, крамницю та 2 газопроводи.

Кириленко нагадав, що населений пункт постійно потерпає від ворожих атак, тому залишатися там небезпечно: “Бережіть себе та своїх близьких — евакуюйтесь!”, — нагадав голова ОВА.

Він також опублікував відповідні світлини з місця влучання.