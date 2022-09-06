Росіяни ракетним ударом увечері 5 вересня зруйнували Курахівську гімназію, за минулу добу в Донецькій області поранили чотирьох мирних жителів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, вночі росіяни завдали ракетного удару по Курахівській гімназії №2 — знищили одне крило 4-поверхової будівлі та пошкодили прилеглі житлові багатоповерхівки. На щастя, обійшлося без жертв.

Кириленко додав, що це — вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена вщент. Усього за ці пів року в Донецькій області різних пошкоджень зазнали 615 закладів освіти.

Також голова ОВА заявив, що за 5 вересня росіяни поранили 4 мирних жителів в регіоні: у Хромовому, Георгіївці, Бахмуті та Костянтинівці.