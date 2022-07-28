Фото: facebook/Національна поліція України

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, російські армійці обстріляли Донецьку область, за добу було завдано 44 удари. Ворог поцілив у житлові будинки, школу у місті Залізне, на територію заводів в Авдіївці, у Карлівську фільтрувальну станцію й поблизу водосховища. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Загарбники обстрілювали житлові квартали з авіації, зенітно-ракетного комплексу “С-300” та реактивних систем залпового вогню.

Фото: facebook/Національна поліція України

Найбільше ударів зазнало місто Авдіївка – 17. Також зазнали пошкоджень: Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка та Комишуваха.

Серед мирних жителів загиблі є в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі Донецької області. Люди загинули у своїх оселях.

У Торецьку внаслідок російських обстрілів за день зруйновано та пошкоджено 12 будинків. Крім того, через пошкодження фільтрувальної станції мешканці Донецької області залишилися без води.

Фото: facebook/Національна поліція України

Нагадаємо, що протягом першої половини 28 липня військові РФ випустили по території України близько 20 ракет. В багатьох областях лунала “тривога”, деякі з них зазнали влучань.

Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови, росіяни “не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру”.