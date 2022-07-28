Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними правоохоронців, російські армійці обстріляли Донецьку область, за добу було завдано 44 удари. Ворог поцілив у житлові будинки, школу у місті Залізне, на територію заводів в Авдіївці, у Карлівську фільтрувальну станцію й поблизу водосховища. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Загарбники обстрілювали житлові квартали з авіації, зенітно-ракетного комплексу “С-300” та реактивних систем залпового вогню.

Найбільше ударів зазнало місто Авдіївка – 17. Також зазнали пошкоджень: Бахмут, Торецьк, Соледар, Залізне, Нью-Йорк, Південне, Північне, Гірник, Карлівка, Красногорівка, Мемрик, Іллінівка, Федорівка, Костянтинівка та Комишуваха.

Серед мирних жителів загиблі є в Авдіївці, Нью-Йорку, Бахмуті та Соледарі Донецької області. Люди загинули у своїх оселях.

У Торецьку внаслідок російських обстрілів за день зруйновано та пошкоджено 12 будинків. Крім того, через пошкодження фільтрувальної станції мешканці Донецької області залишилися без води.

Нагадаємо, що протягом першої половини 28 липня військові РФ випустили по території України близько 20 ракет. В багатьох областях лунала “тривога”, деякі з них зазнали влучань.

Внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови, росіяни “не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру”.