Російські військові знову завдали авіаудару по Бахмуту у Донецький області. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він зазначив, що снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний. Внаслідок удару в п’ятиповерхівці знищено під’їзд.

Росіяни продовжують відкривати вогонь по мирних мешканцях. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються понад 20 тисяч. За словами голови Донецької ОВА, завдяки цьому вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподіваються росіяни.