Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив, що снаряди влучили у п’ятиповерхівку, приватний будинок та адміністративну будівлю. У приватному будинку рятувальники витягнули з-під завалів 6 людей, їхній стан – задовільний. Внаслідок удару в п’ятиповерхівці знищено під’їзд.
Росіяни продовжують відкривати вогонь по мирних мешканцях. Із 73 тисяч мешканців Бахмута зараз у місті залишаються понад 20 тисяч. За словами голови Донецької ОВА, завдяки цьому вдається уникати тієї кількості жертв, на яку сподіваються росіяни.
“Ще раз прошу всіх, хто має змогу, покинути Донецьку область. Зараз на Донеччині немає абсолютно безпечних місць. Евакуація рятує життя!” – наголосив Кириленко.
- Також російські окупанти продовжують активні бойові дії у Луганській області, обстрілюючи, зокрема, мирне населення регіону. Унаслідок злочинних дій росіян лише за минулу добу було вбито 4-х цивільних.
- Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські загарбники п’ять разів обстріляли Зеленодольську громаду у Дніпропетровській області.