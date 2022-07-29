Про це повідомив міський голова Покровська Руслан Требушкін.
За його словами, 28 липня близько 22 години мешканці Покровська почули потужний вибух. За інформацією ДСНС, під обстріл потрапив залізничний вокзал та прилегла до нього територія.
Внаслідок обстрілу російські загарбники пошкодили: скління десятиквартирного житлового будинку у чотирьох квартирах, скління двоповерхового житлового будинку, будівлю залізничного вокзалу, нежитлову двоповерхову будівлю. А також перебили лінію електромережі над коліями та пошкодили залізничне полотно.
Руслан Требушкін зазначив, що через обстріли серед цивільного населення постраждало 5 осіб, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, що нещодавно у Донецькій області внаслідок обстрілів було припинено водопостачання. Через бойові дії у Покровську знеструмлено фільтрувальну станцію.
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