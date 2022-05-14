Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Двоє мирних мешканців убили в Богородичному та одного у Кераміку. Водночас ще 4 особи отримали поранення.Також у Бахмуті надали медичну допомогу двом особам, пораненим у Луганській області.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.