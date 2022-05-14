Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Двоє мирних мешканців убили в Богородичному та одного у Кераміку. Водночас ще 4 особи отримали поранення.Також у Бахмуті надали медичну допомогу двом особам, пораненим у Луганській області.
Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо встановити.
- Нагадаємо, що з початку широкомасштабного вторгнення РФ з Донецької області виїхали майже три чверті мирних мешканців.
- Також протягом 14 травня окупанти кілька разів з “Градів” обстріляли прикордонні території Криворізького району.
- Раніше російські військові близько 6 разів обстріляли з міномета прикордонну Великописарівську громаду в Сумській області.