Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Крім того, окупанти вбили двох цивільних Донеччини — у Кураховому.
За словами Кириленка, ще 7 людей в області отримали поранення у Часовому Яру, Бахмуті, Костянтинівці, Георгіївці та Богданівці.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1519 мирних мешканців, ще 3538 — постраждали.
Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
Також у Генштабі нагадали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
- В Україні триває 448-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже більш як 200 000 російських загарбників.
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк зазначив, що РФ примусово вивозить цивільне населення з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей, зокрема й персонал захопленої АЕС в Енергодарі.
- Пізно ввечері 16 травня у низці областей України оголосили повітряну тривогу. У Миколаєві згодом пролунали вибухи.