Минулої доби, 16 травня у Святогірську Донецької області було ексгумовано тіло чотирьох людей, загиблих під час окупації.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Крім того, окупанти вбили двох цивільних Донеччини — у Кураховому.

За словами Кириленка, ще 7 людей в області отримали поранення у Часовому Яру, Бахмуті, Костянтинівці, Георгіївці та Богданівці.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1519 мирних мешканців, ще 3538 — постраждали.

Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Також у Генштабі нагадали, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.