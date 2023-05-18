Вчора, 17 травня, на території Донецької області у Тетянівці ексгумували тіло дитини, яка загинула під час російської окупації.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За даними обласної військової адміністрації, протягом 17 травня російські війська вбили одного жителя Донецької області у Костянтинівці. Також у Тетянівці було ексгумовано тіло дитини, загиблої під час окупації.

Водночас ще п’ятеро людей в області отримали поранення.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення унаслідок злочинних дій росіян на Донеччині загинуло 1521 мирних мешканців, ще 3543 — постраждали.

Ці дані — без урахування кількості загиблих та постраждалих у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

У Генштабі зауважили, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 36 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.