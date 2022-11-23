Протягом минулої доби російські військові вбили одного та поранили ще вісім жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, росіяни вбили 1 цивільного у Бахмуті: “Ще 8 людей в області зазнали поранень”, — додав він.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 221 людина загинула 2 628 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “За кожен злочин буде кара!”, — наголосив Кириленко.