Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, росіяни вбили 1 цивільного у Бахмуті: “Ще 8 людей в області зазнали поранень”, — додав він.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 221 людина загинула 2 628 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “За кожен злочин буде кара!”, — наголосив Кириленко.
- У ніч на 23 листопада російські військові завдали ударів по території Нікопольського району Дніпропетровської області. Ворог випустив понад 30 снарядів.
- У ніч на 23 листопада російські окупанти обстріляли пологовий будинок у Вільнянську (Запорізька область). Внаслідок злочинних дій росіян загинула новонароджена дитина.