Російські військові завдали ударів по Кураховому Донецької області. Внаслідок цього одна особо загинула. Також четверо поранено.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

“Цієї ночі росіяни продовжували стріляти по всій лінії фронту. На Волноваському напрямку відбувалися обстріли Вугледара та поблизу Водяного і Пречистівки — без жертв”, — йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, на Донецькому напрямку 1 людина загинула та 4 поранено внаслідок обстрілів Курахового. Там снаряд влучив у 5-поверхівку.

Також вночі окупанти завдавали ударів по Гірнику Курахівської громади, а зранку — по Веселому Очеретинської громади, а також 4 рази з Градів по Авдіївці: “Там обійшлося без постраждалих”, — додав Кириленко.

На Горлівському напрямку під вогонь потрапила Костянтинівка. Як зазначив голова ОВА, росіяни поцілили у промислову зону та поблизу школи. У місті ніхто не постраждав.

У Соледарській громаді 1 людина загинула у Благодатному, пошкоджено 8 будинків у Парасковіївці та 5 будинків у Никифорівці. У Бахмуті пошкоджено історичну будівлю в центрі міста.

На Лисичанському напрямку впродовж доби зафіксовано понад 20 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади: “Без постраждалих”, — йдеться в повідомлення.