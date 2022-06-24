Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Протягом 24 червня російські військові вбили 5 мирних жителів Донеччини. Двоє людей загинули в Райгородку, ще двоє у Старому Каравані та одна особа у Костянтинівці. Також чотири людини сьогодні дістали поранення.
За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що росіяни не припиняють наступальної операції у Східній операційній зоні. Мета — повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.
- Водночас мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, про “дуже погану ситуацію” у місті через постійні обстріли росіян. Він закликав місцевих мешканців евакуюватись до більш безпечних населених пунктів.
- Варто зазначити, що близько опівночі 23 червня російські окупанти почали обстрілювати Запорізьку область. У регіоні пролунало декілька вибухів.
- Триває 121-ша доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 34 тисячі своїх армійців та тисячі одиниць різноманітної військової техніки.