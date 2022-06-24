Сьогодні, 24 червня в Донецькій області внаслідок російських обстрілів загинуло 5 мирних мешканців, ще 4 дістали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Протягом 24 червня російські військові вбили 5 мирних жителів Донеччини. Двоє людей загинули в Райгородку, ще двоє у Старому Каравані та одна особа у Костянтинівці. Також чотири людини сьогодні дістали поранення.

За його словами, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, що росіяни не припиняють наступальної операції у Східній операційній зоні. Мета — повний контроль над територіями Донецької та Луганської областей.