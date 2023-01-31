Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Протягом вчорашнього дня росіяни поранили 3 жителів у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 335 та поранили 2 933 жителів Донеччини.

Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Новопавлівському – обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.