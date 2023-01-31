Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Протягом вчорашнього дня росіяни поранили 3 жителів у Костянтинівці, Кураховому та Бахмуті.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 335 та поранили 2 933 жителів Донеччини.
Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку обстріляні Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Діброва, Ямпіль і Спірне на Донеччині.
На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Озарянівка, Дружба, Іванопілля та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку під ворожий танковий, мінометний та артилерійський вогонь потрапили Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.
На Новопавлівському – обстріляно Водяне, Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Микільські Дачі та Нескучне Донецької області.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що російське військово-політичне керівництво готує підґрунтя для нового наступу в Україні. Ймовірним напрямком називають Луганську область.
- В Україні триває 342-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські воїни ліквідували понад 127 тисяч російських армійців та тисячі одиниць ворожої техніки.
- Небажання Заходу розпочати постачання Україні високоякісних систем озброєння, зокрема танків, систем дальнього удару та систем протиповітряної оборони, обмежило здатність України розпочинати та продовжувати широкомасштабні контрнаступальні операції.