Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, дві особи постраждали у Бахмуті та одна у селі Костянтинівка.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 216 людей загинули та 2 616 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Також за даними Генштабу, на Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Ворог проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Веселе, Кліщіївка, Курдюмівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Озарянівка, Опитне, Первомайське, Роздолівка, Соледар, Спірне та Яковлівка на Донеччині.

Евакуація в Донецькій області

На початку серпня у Донецькій області розпочалася обов’язкова евакуація громадян. У Мінреінтеграції надали поради, як правильно пройти процедуру. Завдяки цьому, станом на 2 серпня, з Донецької області було вивезено 6 158 осіб, серед яких 1 037 — діти.

Сім’ї, патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо відмовляються від обов’язкової евакуації.