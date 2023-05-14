Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

13 травня внаслідок російського обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинули 2 людей та 11 поранені. Крім того, пошкоджено 8 приватних будинків, 7 багатоповерхівок, 2 промислових об’єкти, 5 інфраструктурних об’єктів.

Також ворог обстріляв Дружківку касетними боєприпасами — поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки.

За словами Кириленка, на Волноваському напрямку у Богоявленці Вугледарської ТГ поранено 2 людини. Під обстрілами опинилися Пречистівка, Максимівка та Вугледар.

На Донецькому напрямку 4 людини загинули в Авдіївці. Курахівська ТГ зазнала 6 обстрілів: у Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, в Острівському — 4 приватні будинки, у Вовченці — 1 будинок.

На Горлівському напрямку у Торецькій ТГ поранено 2 людини, пошкоджено 30 будинків, 4 інфраструктурні об’єкти та адмінбудівлю. У Часовоярській ТГ зруйновано 1 будинок, ще 3 пошкоджено. У Соледарській ТГ пошкоджено 5 будинків у Васюківці.

Крім того, очільник ОДА додав, що на Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Званівці.

Окупанти другий день поспіль завдають масованих ударів по місту.

ДОВІДКА. 13 травня російські війська завдали удару по Костянтинівці Донецької області. Внаслідок обстрілів є загиблі, серед них — 15-річна дівчина.