Минулої доби на Донецькому напрямку у селі Тоненькому Очеретинської громади Донецької області внаслідок ворожих атак загинула 1 людина. Крім того, у Костянтинівці загинув 1 цивільний, поранено 2; ще 1 людина поранена у Миколаївці.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, також зафіксовано обстріли Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Мар’їнської громади. 8 разів росіяни обстріляли Курахове – у місті пошкоджено понад 12 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, мистецька школа та ліцей.

Як повідомляється, на Горлівському напрямку стало відомо про ще 16 будинків, пошкоджених у Бахмуті – точний підрахунок руйнувань і жертв ускладнений постійними обстрілами. Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 будинки, 2 крамниці, будівля колишньої лікарні, шляхопровід і господарчі приміщення підприємства. Під постійними обстрілами знаходяться околиці Соледарської громади.

Крім того, на Лисичанському напрямку близько півночі росіяни завдали ракетного удару з систем С-300 по Лиману. Також у Сіверську пошкоджено приватні будинки на двох вулицях.