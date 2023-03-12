Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, також зафіксовано обстріли Мар’їнки, Георгіївки та Побєди Мар’їнської громади. 8 разів росіяни обстріляли Курахове – у місті пошкоджено понад 12 багатоповерхівок, 20 приватних будинків, мистецька школа та ліцей.
Як повідомляється, на Горлівському напрямку стало відомо про ще 16 будинків, пошкоджених у Бахмуті – точний підрахунок руйнувань і жертв ускладнений постійними обстрілами. Внаслідок обстрілів пошкоджено 4 будинки, 2 крамниці, будівля колишньої лікарні, шляхопровід і господарчі приміщення підприємства. Під постійними обстрілами знаходяться околиці Соледарської громади.
Крім того, на Лисичанському напрямку близько півночі росіяни завдали ракетного удару з систем С-300 по Лиману. Також у Сіверську пошкоджено приватні будинки на двох вулицях.
- Протягом суботи, 11 березня, війська РФ обстріляли населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини, що розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Росією.
- За добу російські армійці обстріляли 19 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.