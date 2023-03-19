Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, напередодні росіяни завдали ударів по Краматорську зі “Смерчів” та “Ураганів” касетними боєприпасами — загинули 2 людини, поранено 10. У місті пошкоджено 76 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 комунальних підприємства, футбольний манеж, частина ДСНС та парк Бернацького.
Зазначено, що на Донецькому напрямку ніч минула відносно спокійно — відбувалися періодичні обстріли Мар’їнської громади та 1 артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на 3 вулицях.
Також додається, що на Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала 3 артобстрілів і 5 залпів з Ураганів касетними боєприпасами — 1 людина загинула, 5 поранено. Пошкоджено 20 приватних будинків, багатоповерхівку, школу та крамницю. Ще один будинок частково зруйновано у Миколаївці. Відомо, що в Бахмуті поранено 2 цивільних, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. У Соледарській громаді пошкоджено 4 будинки у Васюківці.
Крім того, Кириленко додає, що на Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та Серебрянки — є пошкоджені будинки.
- За минулу добу російські війська обстріляли з важкої артилерії щонайменше 13 населених пунктів Харківської області. Поранено 51-річну жінку.
- Для досягнення своїх цілей продовжує наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбито 83 атаки на цій ділянці фронту. Епіцентром бойових дій залишається Бахмут.