Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, напередодні росіяни завдали ударів по Краматорську зі “Смерчів” та “Ураганів” касетними боєприпасами — загинули 2 людини, поранено 10. У місті пошкоджено 76 приватних будинків, багатоповерхівка, 2 комунальних підприємства, футбольний манеж, частина ДСНС та парк Бернацького.

Зазначено, що на Донецькому напрямку ніч минула відносно спокійно — відбувалися періодичні обстріли Мар’їнської громади та 1 артобстріл Авдіївки, пошкоджено будинки на 3 вулицях.

Також додається, що на Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала 3 артобстрілів і 5 залпів з Ураганів касетними боєприпасами — 1 людина загинула, 5 поранено. Пошкоджено 20 приватних будинків, багатоповерхівку, школу та крамницю. Ще один будинок частково зруйновано у Миколаївці. Відомо, що в Бахмуті поранено 2 цивільних, пошкоджено 3 багатоповерхівки та 2 приватні будинки. У Соледарській громаді пошкоджено 4 будинки у Васюківці.

Крім того, Кириленко додає, що на Лисичанському напрямку зафіксовано обстріли Сіверська та Серебрянки — є пошкоджені будинки.