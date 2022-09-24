В ніч на 24 вересня російські загарбники обстріляли громади Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого Покровська громада опинилася без води.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Покровському районі росіяни вдарили із зенітно-ракетних систем С-300 по Миколаївці Новогродівської громади, внаслідок чого пошкодили 2 двоповерхові будівлі та 5 приватних будинків. Також постраждала Курахівська громада: Курахове обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Успенівка і Ганнівка також зазнали ракетних ударів – пошкоджені приватні будинки.

Крім того, внаслідок бойових дій знеструмлено Карлівську фільтрувальну станцію, тому Покровська громада опинилася без води.

“На ранок – артобстріли Авдіївки: пошкоджено адмінбудівлю Авдіївського коксохімічного заводу (АКХЗ) та житлові будинки у старій частині міста. На щастя, в районі немає поранених та загиблих”, – зазначив Павло Кириленко.

А також додав, що у Краматорському районі під обстріл потрапила Дружківка, минулося без жертв, проте є пошкоджені житлові будинки. З місця обстрілу евакуйовано 7 людей. Постійні обстріли були у Світлодарській громаді, однак без постраждалих.

Також сьогодні вранці, 24 вересня, російські загарбники з реактивних систем залпового вогню “Град” та “Ураган” обстріляли Марганецьку та Червоногригорівську громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів у Марганці поранено двоє людей – 51-річна жінка та 49-річний чоловік, які знаходяться у лікарні. Натомість жінка у важкому стані.

Крім того, російськими снарядами пошкоджено понад 20 приватних та багатоповерхових будинків і до 10 господарських споруд. Також понівечено місцевий хлібозавод та ще декілька установ. Зайнялися кілька автівок, проте пожежники вже загасили полум’я. Понад 2 тисячі сімей у Марганці залишилися без світла.