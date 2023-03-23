Донеччина: вночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці

У ніч на 23 березня російські війська завдали удару по території Краматорська та його околиць. Там пошкоджені щонайменше три будинки.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, серед ночі окупанти обстріляли Краматорськ та околиці міста. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше три будинки, котельня та гаражі.

Загалом на Донецькому напрямку дві людини загинули в Авдіївці. Кириленко зауважив, що місто зазнало авіаракетного удару — три ракети поцілили на територію АКХЗ.

Крім того, щонайменше сім будинків пошкоджено в Очеретинській громаді — під російськими обстрілами були Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар’їнській громаді, як сказав голова ОВА, потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено чотири житлові будинки та господарчу будівлю у місті Часів Яр. Водночас обстріли відбувались у Торецькій та Соледарській громадах.

На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

Нагадаємо, що всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини і поранили ще чотирьох.