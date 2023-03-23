російсько-українська війна
10:14 У Кропивницькому стався газовий вибух у багатоповерхівці
09:59 Донеччина: вночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці
09:24 Від початку березня на ділянці лінії фронту Сватове-Кремінна тривають запеклі бої – британська розвідка
09:10 Харківщина: у селі Чернещина окупанти пошкодили храм, у Вільчі й Вільхуватці — 6 приватних будинків
08:58 Путін не зміг домовитись з Сі про будівництво нового газопроводу «Сила Сибіру-2» – WP
08:46 У Мелітополі пролунав вибух. Окупанти кажуть, що постраждав «поліціянт»
08:19 22 березня в Авдіївці росіяни вбили двох цивільних
07:55 Втрати росіян: за добу ліквідовано ще 660 окупантів
07:36 23 березня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:14 В окремих регіонах температура повітря прогріється до +21 градуса: прогноз погоди на 23 березня
00:46 Росія змінює цілі для ураження – ГУР
00:19 Боєприпаси зі збідненим ураном й близько не становлять ядерної загрози – Білий дім

22 березня

23:35 У МЗС РФ знову погрожують найвищим «ризиком ядерного конфлікту» за десятиліття
23:10 Росіяни збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі – ОК «Південь»
22:53 Китай спостерігає за реакцією світу на війну РФ проти України – Блінкен
22:47 Мінфін США запровадив санкції проти компаній в Ірані та Туреччині, пов‘язаних з виробництвом дронів
22:12 У Верховній Раді закликали французьких депутатів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом
21:49 Банк РФ знову почав звітувати про структуру міжнародних резервів – за рік вони скоротилися на $43 млрд
21:21 У Києві відбудеться прем‘єрний показ опери «Ярослав Мудрий»
20:59 В Україні стартував проєкт зі встановлення сонячних панелей на лікарнях – МОЗ
20:40 Україна та Молдова підписали протокол про організацію спільного контролю в пункті пропуску «Серпневе-1 – Басараб’яска»
20:35 Україна та Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю
20:11 НАТО необхідно готуватися до тривалої війни РФ проти України – прем’єрка Естонії
19:55 У порту Фінляндії затримали російське вантажне судно з добривами
19:19 Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з Лісабонською радою
19:13 РПЦ поділяє провину за воєнні злочини Росії в Україні – Вселенський патріарх
18:44 Відновлення економіки України коштуватиме близько 411 млрд доларів – Світовий банк
18:31 У Москві погрожують «дати відповідь» на постачання Великою Британією Україні боєприпасів зі збідненим ураном
18:27 Мелоні провела телефонну розмову з Шольцем: обговорили необхідність посилення підтримки України

Донеччина: вночі росіяни обстріляли Краматорськ та околиці

У ніч на 23 березня російські війська завдали удару по території Краматорська та його околиць. Там пошкоджені щонайменше три будинки.

Четвер, 23 березня 2023, 09:59
Підтримати

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, серед ночі окупанти обстріляли Краматорськ та околиці міста. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше три будинки, котельня та гаражі.

Загалом на Донецькому напрямку дві людини загинули в Авдіївці. Кириленко зауважив, що місто зазнало авіаракетного удару — три ракети поцілили на територію АКХЗ.

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОВА

 

Крім того, щонайменше сім будинків пошкоджено в Очеретинській громаді — під російськими обстрілами були Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Бердичі, Уманське, Новокалинове, Сєверне і Нетайлове. У Мар’їнській громаді, як сказав голова ОВА, потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка.

На Горлівському напрямку пошкоджено чотири житлові будинки та господарчу будівлю у місті Часів Яр. Водночас обстріли відбувались у Торецькій та Соледарській громадах.

На Лисичанському напрямку під ворожим вогнем Торське, Зарічне, Ямпіль і Терни Лиманської громади, Сіверськ та Серебрянка Сіверської громади.

Нагадаємо, що всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини і поранили ще чотирьох.

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОВА

Фото: Павло Кириленко / Донецька ОВА

Теги: Донецька область, Донеччина, загиблі цивільні, загиблі, обстріл Краматорська, обстріли, російська агресія, російські обстріли, Кириленко, Краматорск

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook