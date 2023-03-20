Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Краматорську — є пошкоджені будинки, за попередньою інформацією, без жертв. На Волноваському напрямку зруйновано будинок у Богоявленці Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку ворог стріляв по околицях Курахівської громади — пошкоджено лінії електропередач. В Очеретинській громаді під вогнем Тоненьке та Сєверне. У Мар’їнській громаді потерпають Мар’їнка, Красногорівка та Новомихайлівка. Зранку під обстріли з артилерії і Градів потрапила Авдіївка — є пошкодження на двох вулицях та на території АКХЗ.

Зазначено, що на Горлівському напрямку 1 людина поранена у Костянтинівці, у місті пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Відомо про 1 пораненого та 3 пошкоджені багатоповерхівки у Бахмуті. Гучно було на околицях Часовоярської і Соледарської громад.

Крім того, зафіксовано обстріли у Сіверську та Серебрянці Сіверської громади, у Торському і Зарічному Лиманської громади.