Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.
За його словами, на Волноваському напрямку пошкоджено агропідприємство в Новоукраїнці. Під обстрілами також опинилися Пречистівка та Богоявленка.
Крім того, Кириленко додав, що на Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: використали артилерію, ракети і 4 рази — Гради. В зоні ураження опинилися будинки на 6 вулицях.
Також голова Донецької ОДА зазначив, що на Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Торецькій громаді, під вогнем були Оріхово-Василівка, Міньківка, Никифорівка і Васюківка Соледарської громади. На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверську та пошкоджено будинки на 4 вулицях.
“11 прильотів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади — без жертв”, – запевнив Кириленко.
- В Україні розпочалась 419-та доба повномасштабного вторгнення РФ. Станом на сьогодні росіяни зосередили наступальні зусилля на п’яти напрямах. На них протягом минулої доби, 17 квітня, ЗСУ відбили понад 70 атак.
- В Україні триває 419-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували вже понад 183 тисяч російських армійців, з них 470 – лише за минулу добу.