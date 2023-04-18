Вночі 18 квітня ворожі війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області — застосували ракети С-300 та дрони-камікадзе. Внаслідок атаки пошкоджено 7 багатоповерхівок, 5 приватних будинків, розважальний центр, бізнес-центр та автівки.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, на Волноваському напрямку пошкоджено агропідприємство в Новоукраїнці. Під обстрілами також опинилися Пречистівка та Богоявленка.

Крім того, Кириленко додав, що на Донецькому напрямку росіяни активно стріляли по Авдіївці: використали артилерію, ракети і 4 рази — Гради. В зоні ураження опинилися будинки на 6 вулицях.

Також голова Донецької ОДА зазначив, що на Горлівському напрямку пошкоджено 2 будинки у Торецькій громаді, під вогнем були Оріхово-Василівка, Міньківка, Никифорівка і Васюківка Соледарської громади. На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Сіверську та пошкоджено будинки на 4 вулицях.

“11 прильотів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади — без жертв”, – запевнив Кириленко.