Росія продовжує вбивати цивільне населення Донецької області. Нещодавно в регіоні виявлено тіло 12 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

Правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих військовими РФ під час окупації: 8 у Лимані, 2 у Новоселівці й 2 у Сосновому.

Також протягом 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя області — у Зарічному. Водночас ще 5 людей за вчора отримали поранення.

Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.

За даними Генштабу ворог здійснював обстріли на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області

Зауважимо, що на Авдіївському напрямку росіяни атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.