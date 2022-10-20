Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
Правоохоронці виявили тіла 12 цивільних, убитих військовими РФ під час окупації: 8 у Лимані, 2 у Новоселівці й 2 у Сосновому.
Також протягом 19 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя області — у Зарічному. Водночас ще 5 людей за вчора отримали поранення.
Він додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — запевнив голова ОВА.
За даними Генштабу ворог здійснював обстріли на Бахмутському напрямку – з танків та артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Зеленопілля, Кліщіївка, Курдюмівка, Північне, Майорськ, Нью-Йорк, Соледар та Яковлівка Донецької області
Зауважимо, що на Авдіївському напрямку росіяни атакували з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Первомайське, Опитне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.
- Сьогодні, 20 жовтня російські військові обстріляли Миколаїв з зенітно-ракетних комплексів С-300.
- Російські військові вранці 20 жовтня завдали ракетного удару по території школи в Комишувасі Запорізької області.
- В ніч на 20 жовтня російські військові завдали удару по об’єкту енергетичної інфраструктури Дніпропетровської області. За попередньою інформацією влучання сталося у Криворізькому районі.