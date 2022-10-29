У Донецькій області з-під завалів Святогірської лаври дістали тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу. Наразі число жертв зросла до двох.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у Донецькій області у Facebook.

“Рятувальники 6 Державного пожежно-рятувального загону приступили до проведення робіт з розбору завалів частково зруйнованої 3-х поверхової будівлі, на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожого обстрілу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час розбору завалів знайдено тіло однієї особи. Наразі її анкетні дані та стать встановлюються.

Станом на 16:20 29 жовтня роботи по розбору завалу тимчасово зупинили. Особовий склад Слов’янського гарнізону ДСНС провів на місці розчищення та розбір 5 тонн будівельних конструкцій.

Зауважимо, що всього з початку робіт виявлено тіла двох загиблих осіб: “Від Головного управління залучалось 6 осіб та 1 одиниця техніки”, — додали в повідомленні.

Нагадаємо, що за добу російські загарбники завдали 29 ударів по Донецькій області й обстріляли 15 населених пунктів, внаслідок чого пошкоджено 5 житлових будинків і дитячий садок.