За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, ворог завдав 21 удар по житлових районах та інфраструктурі, внаслідок чого є загиблі та травмовані серед цивільного населення.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські окупанти обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Торецьк, селища міського типу Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Північне, села Карлівка, Уманське, Георгіївка, Костянтинівка, Зоряне.

Російські армійці для атак по цивільній інфраструктурі застосували реактивну систему залпового вогню “Град”, артилерію, а також міномети. За даними Нацполіції, внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 19 цивільних об‘єктів, 17 із них – житлові будинки, виправну колонію та складське приміщення.

Найгарячішими точками у Донецькій області все ще залишаються Бахмут та Авдіївка. Від артилерійських обстрілів у Бахмуті загинули мирні жителі, є травмовані. В Авдіївці також є втрати серед мирних мешканців, пошкоджено 5 приватних будинків та об’єкт інфраструктури.

Натомість вдалося евакуювати ще 277 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 27 600 осіб, серед них 4294 – діти, 1719 – особи з інвалідністю.

Станом на початок 253-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки окупантів у низці населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетні та 24 авіаційних удари, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.