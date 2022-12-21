За добу російські загарбники завдали 20 ударів по Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Вугледар, селище міського типу Велика Новосілка, села Бердичі, Торське, Спасько-Михайлівка.

Окупанти атакували цивільне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та ракетних систем. Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, дитячий садок, магазин, господарчу споруду, автомобілі.

Артилерією російські армійці накрили Курахове. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки. Інформація щодо жертв не надходила. Крім того, зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в оселі, магазин і дитячий садок. За попередніми даними, постраждалих немає.

Натомість внаслідок ворожих обстрілів є загиблі у Торському та травмовані у Бахмуті. Зокрема, у Вугледарі є вбиті та поранені.

Тим часом вдалося евакуювати ще 108 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 360 особу, серед них 4969 – діти, 1957 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 275 осіб, ще 2 770 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.