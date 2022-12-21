Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Курахове, Бахмут, Лиман, Часів Яр, Костянтинівка, Вугледар, селище міського типу Велика Новосілка, села Бердичі, Торське, Спасько-Михайлівка.
Окупанти атакували цивільне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та ракетних систем. Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 20 цивільних об’єктів – 11 житлових будинків, дитячий садок, магазин, господарчу споруду, автомобілі.
Артилерією російські армійці накрили Курахове. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки. Інформація щодо жертв не надходила. Крім того, зафіксовано ракетний удар по Костянтинівці. Ворожі снаряди поцілили в оселі, магазин і дитячий садок. За попередніми даними, постраждалих немає.
Натомість внаслідок ворожих обстрілів є загиблі у Торському та травмовані у Бахмуті. Зокрема, у Вугледарі є вбиті та поранені.
Тим часом вдалося евакуювати ще 108 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 360 особу, серед них 4969 – діти, 1957 – особи з інвалідністю.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 275 осіб, ще 2 770 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- 20 грудня у Харківській області внаслідок ворожого обстрілу вдень у Вовчанську зруйновано житловий будинок. Там внаслідок обстрілу постраждала жінка.
- Протягом 20 грудня військові РФ 71 раз обстріляли територію Херсонської області. Ворог атакував з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Внаслідок чого одна особа загинула.
- В Україні триває 301-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 99,5 тисяч російських окупантів, з яких 510 – лише за минулу добу.