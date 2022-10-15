За добу російські загарбники здійснили 21 вогневу атаку й обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Внаслідок обстрілів постраждали міста: Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Торецьк, селище міського типу Очеретине, села Дружба, Карлівка, Ласточкине, Максимільянівка, Соловйове та Хромове.

Крім того, окупанти застосували реактивну систему залпового вогню “Град” та артилерію, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів, з них 26 – приватні будинки.

Також сьогодні, 15 жовтня, близько 7:30 ранку російські війська вдарили по Костянтинівці, руйнувань зазнали господарчі споруди підприємства та колишня будівля профілакторію.

Зокрема, було зафіксовано ракетні удари по місту Красногорівка та селу Максимільянівка. Російські снаряди поцілили в оселі мешканців, є поранені.

Артилерію окупанти накрили Бахмут, внаслідок влучання ворожих снарядів пошкоджено 17 приватних будинків, є загиблі та поранені.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко також підтвердив ранкові обстріли.

“Оперативна ситуація по області станом на ранок 15 жовтня. Найбільше від російських обстрілів цього ранку постраждала Костянтинівка. У місті пошкоджено господарчі споруди підприємства та колишню будівлю профілакторію. Також на території громади під обстріл касетними снарядами потрапило Олександро-Шультине — пошкоджено будинок. На щастя, без жертв”, – зазначив Павло Кириленко.

Також він додав, що напередодні відбувся обстріл Федорівки Соледарської громади, внаслідок чого поранено дві людини.