За добу російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби ворог здійснив чотири вогневих атаки на Авдіївку та Бахмут. Уражень також зазнали Торецьк, Лиман, Мар’їнка, селища міського типу Велика Новосілка, Північне, села Ласточкине, Новоселівка Перша, Карлівка, Дружба, Павлівка.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих обстрілів знищено та пошкоджено 27 цивільних об‘єктів – 21 житловий будинок, газова труба, магазин, господарча споруда, автомобілі.

Крім того, у Бахмуті росіяни вбили та поранили цивільних мешканців. Від влучання ворожих снарядів пошкоджено чотири приватних будинки.

З реактивних систем залпового вогню “Смерч” окупанти обстріляли село Новоселівка Перша, є поранені, пошкоджено оселі. Також окупанти з “Градів” вдарили по Торецьку, є травмовані серед цивільного населення, пошкоджено об’єкти інфраструктури, 5 багатоквартирних та 2 приватних будинки. “Ураганами” ворог завдав удару по Лиману, є поранені серед місцевих мешканців.

У селі Павлівка Вугледарської громади під артилерійськими обстрілами загинула одна людина, також є поранені в селі Північне Торецької громади.

Натомість вдалося евакуювати ще 178 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 28 800 осіб, серед них 4464 – діти, 1812 – особи з інвалідністю.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 185 людей загинули та 2 578 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.