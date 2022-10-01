За минулу добу російські загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" та "Ураган" 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко та Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Вночі російські армійці відкрили вогонь по житловому сектору й обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Російські війська завдали ударів по містах: Авдіївка, Бахмут, Торецьк, Сіверськ, Костянтинівка, Вугледар, Красногорівка, смт Північне, селах Новокалинове, Карлівка, Максимільянівка, Бердичі.

Ворог застосував проти мирного населення міномети, реактивні системи залпового вогню “Ураган” та “Град”, а також артилерію. Внаслідок чого було знищено та пошкоджено 23 цивільних об’єкти – 14 житлових будинків, дитячий садок, магазин, гаражі, господарча споруда, автомобіль.

“Цієї ночі росіяни вели обстріли на різних ділянках фронту від Вугледара до Соледара. На Волноваському напрямку під обстріл потрапив Вугледар — відомо про одного пораненого. Також росіяни стріляли по околицях Павлівки, Водяного і Богоявленки – без жертв”, – розповів Павло Кириленко.

Також він зазначив, що на Донецькому напрямку постраждали Красногорівка у Мар’їнській громаді, Бердичі в Очеретинській громаді та Авдіївка. У Бердичах є один поранений. На Горлівському напрямку зазнали обстрілів Бахмутське та Парасковіївка Соледарської громади та Іванівське Бахмутської громади. В останньому — одна людина поранена.

Крім того, напередодні ввечері ворог обстріляв Костянтинівку, внаслідок чого зруйновано приватний будинок, проте минулося без жертв.