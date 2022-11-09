За добу російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 50 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, Курахове, Красногорівка, селище міського типу Велика Новосілка, села Бердичі, Веселе, Карлівка, Дружба, Красногорівка та Пречистівка.

Російські армійці атакували мирне населення із застосуванням авіації, реактивних систем залпового вогню “Град” і ТОС-1А “Сонцепек”, ЗРК “С-300”, артилерії та мінометів.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 50 цивільних об‘єктів, серед них – 32 житлових будинки, дитячий садок, школа, трансформатор, цехи коксохімічного заводу, приміщення автобази, торговельні павільйони, автомобілі.

Найбільших обстрілів зазнала Авдіївка. Російські загарбники 10 разів атакували місто з “Градів”, “Сонцепеків” та артилерії. Пошкоджено 5 приватних будинків та об’єкти інфраструктури, є вбиті та поранені.

Крім того, російські війська завдали авіаудару ракетою Р-77 по Краматорську, внаслідок чого травмовано дитину 2014 року народження.

Також зафіксовано ракетний удар із ЗРК “С-300” по Кураховому. Ворожі снаряди поцілили у приватні оселі та критичну інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.

З реактивної артилерії російські військові обстріляли Часів Яр, вбили та поранили цивільних. Руйнувань зазнали 7 приватних будинків та об’єкти інфраструктури. Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені серед цивільного населення у містах Красногорівка, Бахмут, селах Дружба, Пречистівка.

Натомість вдалося евакуювати ще 177 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 28 600 осіб, серед них 4441 – діти, 1796 – особи з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 177 людей загинули та 2 566 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.