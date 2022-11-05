За добу російські загарбники обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 24 цивільних об‘єкти.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Бахмут, Авдіївка, Торецьк, Курахове, Мирноград, Покровськ, Дружківка, Лиман, селища міського типу Щербинівка, Велика Новосілка, Курахівка, села Георгіївка, Времівка, Карлівка, Дружба, Водяне.

Для атак по цивільній інфраструктурі окупанти застосували ЗРК “С-300”, дрони-камікадзе “Shahed-136”, реактивні системи залпового вогню “Ураган” й “Град”, артилерію, танки, а також міномети.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих обстрілів знищено та пошкоджено 24 цивільних об‘єкти, серед них – 9 житлових будинків, завод, ТЕС, адмінбудівлі, церква, магазин тощо.

Також за минулу добу російські окупанти три рази обстріляли Бахмут. Внаслідок влучання ворожих снарядів було пошкоджено об’єкт інфраструктури, є загиблі та поранені. Зокрема, є травмовані від артилерійських обстрілів у Авдіївці, Мирнограді та Кураховому.

Крім того, у селі Дружба Торецької громади від ворожих ударів загинули й дістали травми цивільні мешканці.

Натомість вдалося евакуювати ще 169 людей, з початку обов’язкової евакуації понад 28 000 осіб, серед них 4343 – діти, 1749 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області загинуло 1 163 особи та ще 2 540 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.