За добу російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 8 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Авдіївка, Лиман, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, Залізне, село Карлівка. Окупанти атакували цивільне населення зенітно-ракетними комплексами “С-300”, реактивними системами залпового вогню “Град” та артилерією.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 8 цивільних об‘єктів – 3 житлових будинки, академія, кафе, адмінбудівля, нежитлове приміщення, господарча споруда. Також зафіксовано удар із зенітно-ракетного комплексу “С-300” по Лиману, внаслідок чого снаряд поцілив в кафе. Інформація щодо жертв не надходила.

Крім того, ракетами окупанти обстріляли Краматорськ, поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, постраждалих немає. Під ворожим вогнем залишається Бахмут. Росіяни здійснили по місту три артилерійські обстріли, пошкодили приватний та багатоквартирний будинки, є травмовані.

Натомість вдалося евакуювати ще 74 людини, з початку обов’язкової евакуації – понад 33 000 осіб, серед них 4 930 – діти, 1 948 – люди з інвалідністю.